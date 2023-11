Kein Google Calendar mehr für Android 7.1 und älter

Wer ein Android-Smartphone mit einem älteren Betriebssystem nutzt, erhält demnächst keinen Zugriff mehr auf den Google Calendar. Die App lässt sich auf Geräten mit Android 7.1 und älter nicht mehr auf die neueste Version 2023.46.0-581792699 aktualisieren, sodass betroffen Nutzer mobil keine Termine mehr verwalten können. Neu gilt, dass mindestens Android 8.0 (Oreo) für den Calendar erforderlich ist.Angekündigt hat Google das Calendar-Aus für ältere Android-Versionen nicht offiziell. Es wurde jedoch schon von einigen Usern beobachtet. Laut einem Beitrag im Blog "TheSpAndroid" erscheint beim Starten der App nur noch die Meldung "Your current Android Version is no longer supported".Android 7.1 (Nougat) stammt aus dem Jahr 2016 und darf damit durchaus als veraltet bezeichnet werden. Allerdings ist es immer noch auf rund 7 Prozent aller Geräte im Einsatz. Auf Android-Systemen älter als 8.0 läuft überdies auch Chrome in der neuen Version nicht mehr. Wer diese neueren App- und Service-Versionen nutzen will und sein Smartphone nicht auf Android 8 aufrüsten kann, kommt um den Kauf eines neuen Geräts wohl nicht herum. (ubi)