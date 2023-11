Nun auch Fust: 90 Stellen verschwinden

Nächster Schlag für den Schweizer Elektronik- und Haushaltgeräte-Detailhandel: Die Coop-Tochter Fust will sich neu aufstellen und soll das aktuelle Filialnetz, das derzeit 157 Verkaufspunkte und über 2000 Mitarbeitende umfasst, auf den Prüfstand stellen. Klar soll bereits jetzt sein: 90 Stellen werden abgebaut. Das berichtet der "Blick" unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Das Unternehmen hat gegenüber der Zeitung bestätigt, dass die Mitarbeitenden diesen Dienstag über die anstehende Umstrukturierung informiert worden seien. Die Rede ist ausserdem von Stellen in den zentralen Bereichen, die künftig wegfallen würden – wobei aber keine Kündigungen ausgesprochen würden. Vielmehr sollen Abgänge nicht ersetzt werden, oder aber es wird den Betroffenen ein Job beim Mutterkonzern Coop angeboten.Die Meldung passt in einen turbulenten Herbst, in dem bekannt wurde, dass Steg Electronics seine Türen gänzlich schliessen muss und dass Microspot.ch in Interdiscount integriert wird . Bereits früher wurde bekannt, dass bei Melectronics deutlich abgespeckt werden soll , und auch Media Markt prüft , ob Verkaufsflächen verkleinert werden sollen. Fust gibt derweil zu Protokoll, dass man auch künftig ein dichtes und landesweites Filialnetz unterhalten will. Die bestehenden Standorte würden allerdings laufend und kritisch geprüft, so ein Sprecher zum "Blick". (mw)