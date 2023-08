Google lanciert Online-Entwicklungsumgebung Project IDX

(Quelle: Google)

11. August 2023 - Google hat die browser-gestützte Entwicklungsumgebung Project IDX vorgestellt. Die Plattform versteht sich mit diversen Frameworks und Sprachen und steht aktuell in einer Preview-Version zur Verfügung.

Diese Woche hat Google die Online-Entwicklungsumgebung Project IDX vorgestellt, eine Browser-basierte Programmierplattform mit integrierter KI-Unterstützung. Wie die Macher in einem Blog-Beitrag erläutern , basiert Project IDX auf der Google Cloud und wird durch das KI-Modell Codey unterstützt. Die Entwicklungsumgebung soll die Erstellung und Verwaltung von Web- und Multiplattform-Anwendungen mit populären Frameworks und Programmiersprachen erleichtern. Aktuell werden die Frameworks Angular, Flutter, Next.js, React, Svelte sowie Vue unterstützt. Zu den Sprachen zählen mitunter Javascript oder Dart; Python, Go und weitere Sprachen sollen schon bald dazukommen. Project IDX erlaubt zudem den Import existierender Projekte von Github.Grossen Wert legt Google bei Project IDX auf die Vorschaufunktionen. So verfügt die IDE über eine integrierte Web-Preview-Funktion, ein Android-Emulator wie auch ein iOS-Simulator sollen schon bald dazukommen. Die integrierten KI-Funktionen sollen es ermöglichen, Code einerseits schneller zu erstellen, andererseits aber auch qualitativ hochwertigeren Code zu programmieren. Derzeit stehen hierbei eine Code-Vervollständigung, ein assistierender Chatbot sowie sogenannte Kontext-Funktionen für Kommentare und Erklärungen zur Verfügung. Damit man die fertigen Projekte dann raschestmöglich veröffentlichen kann, wurde Googles hauseigener Hosting-Provider Firebase integriert.Aktuell steht Project IDX in einer Preview-Version zur Verfügung. Um an der Preview teilzunehmen, kann man sich derzeit in eine Warteliste eintragen. (rd)