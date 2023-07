Peax und Accounto spannen zusammen

(Quelle: Accounto)

5. Juli 2023 - Accounto und Peax, zwei Schweizer Anbieter von Business-Lösungen für KMU, spannen zusammen, so dass Buchungen weitgehend automatisiert werden können.

Accounto, Schweizer Anbieter einer SaaS-Lösungen für Treuhandunternehmen, vertieft die Zusammenarbeit mit dem Luzerner Unternehmen Peax , seines Zeichen Spezialist für papierloses Büro dank seinem Angebot eines digitalen Briefkastens. Gemeinsam wollen Peax und Accounto eine Herausforderung von Unternehmen und Treuhändern adressieren, wenn es um die rasche und vollständige Zustellung von Belegen geht. Hier sei es nämlich oft so, dass es zu Medienbrüchen, mehrfachem gegenseitigem Nachfragen und dadurch zu Verzögerungen in der laufenden Buchführung komme. Damit soll dank der Kooperation nun Schluss sein.Dies, indem Peax den digitalen Briefkasten bereitstellt, über den sowohl die physische wie auch digitale Post eingeht und aufbereitet wird, die dann via Accounto automatisiert verbucht wird, wobei intelligente, individuell konfigurierbare Regelwerke zur Anwendung kommen sollen (siehe untenstehendes Video). "Durch Daten, die aus den Belegen ausgelesen werden, werden die Buchungsworkflows automatisch angestossen – so dass rund 95 Prozent der Buchungen automatisiert und ohne manuelles Eingreifen erfolgen. Lediglich die wenigen verbleibenden Buchungen müssen aktiv kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden", verspricht Accounto in einer Mitteilung zur Partnerschaft. Gemeinsam schaffe man so die Basis für eine vollständig digitale Buchhaltung. (mw)