Streik bei Reddit

(Quelle: SITM)

12. Juni 2023 - Weil Reddit exorbitante Gebühren für den API-Zugang erheben will, streiken Tausende beliebte Subreddits für mindestens 48 Stunden.

Der Social-News-Aggregator Reddit will künftig, genauer gesagt ab Juli 2023, saftige Gebühren für den API-Zugang auf die Plattform kassieren. Damit könnten viele Reddit-Clients von Drittentwicklern nicht mehr wirtschaftlich angeboten werden. Das Beispiel des Entwicklers von Apollo, einer Reddit-App für iOS, zeigt es deutlich: Christian Selig müsste jährlich Gebühren in Höhe von 20 Millionen Dollar abliefern, ein Vielfaches dessen, was er mit der App einnimmt. Ähnlich erginge es anderen beliebten Reddit-Apps wie Reddplanet, Rif is Fun, Relay und Sync.