Artifact: Social-Media-Nachrichtenplattform der Instagram-Gründer steht in App Stores

(Quelle: Artifact)

26. Februar 2023 - Artifact verspricht einen personalisierten Stream von Nachrichten basierend auf den Interessen des Nutzers. Dabei soll Künstliche Intelligenz für die Newsauswahl zum Einsatz kommen.

Artifact steht für Articles, Facts und Artificial Intelligence und ist der Name einer neuen App, hinter der Kevin Systrom und Mike Krieger stehen – ihres Zeichens Gründer von Instagram. Die App, die nach kurzer Testphase nun für alle in den App Stores von Apple und Google bereitsteht, soll eine Mischung aus RSS-Feeds, Twitter und Instagram sein und wird als personalisierter News Feed betitelt, der mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt wird. Dabei kann man Themenfelder, die einen interessieren, auswählen, worauf die App lernt, was den Anwender interessiert, um den Nachrichtenfeed weiter zu personalisieren. Wer bezahlte News-Abos hat, kann diese in Artifact übertragen. Zudem ist es auch möglich, Meldungen zum späteren Lesen abzulegen. Als soziale Komponenten kann man sich ausserdem mit Freunden, die die App ebenfalls nutzen, vernetzen, um so zu sehen, welche Artikel sie lesen. Als künftige Funktion wird es zudem auch möglich sein, Artikel innerhalb der App zu diskutieren.Die App könnte als Alternative für Twitter interessant sein, wo ebenfalls häufig Artikel geteilt und diskutiert werden und wo viele Nutzer angesichts der neuen Besitzverhältnisse eine Alternative suchen. Aktuell berücksichtigt Artifact aber erst englischsprachigen Content. Für iOS findet sich die kostenlose Artifact-App hier , für Android hier . (mw)