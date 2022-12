Smartphone-Nutzer in der Schweiz ersetzen ihr Gerät in der Regel nach zwei Jahren

6. Dezember 2022 - Die Schweizer Smartphone-Nutzer wünschen sich zwar einen nachhaltigen Smartphone-Konsum, bei der Umsetzung hapert es allerdings. Der durchschnittliche Einsatz eines Smartphones liegt hierzulande bei knapp über zwei Jahren.

Wunsch und Realität bezüglich Nachhaltigkeit bei der Smartphone-Nutzung klaffen in der Schweiz weit auseinander, wie eine neue Untersuchung von Comparis .ch zeigt. Denn obwohl 39 Prozent der Befragten angeben, ihr Smartphone vier Jahre oder länger nutzen zu wollen – unter anderem wegen der gestiegenen Preise für Top-Smartphones –, so liegt der durchschnittliche Einsatz der Geräte in Realität bei knapp über zwei Jahren. Effektiv vier Jahre oder mehr nutzen ihr Smartphone lediglich 11 Prozent. Auch nur 15 Prozent haben ihr Smartphone drei bis vier Jahre. Und: In der Romandie ist der Anteil der Personen, die ihr Gerät weniger als ein Jahr verwenden, mit 25 Prozent besonders gross (ganze Schweiz: 21 %). Zudem wollen 45 Prozent der Umfrageteilnehmer sich im nächsten Jahr ein neues Smartphone besorgen. Immerhin ist dieser Anteil im Vergleich zu 2019 etwas gesunken. Damals strebten noch 51,7 Prozent einen Neukauf im nächsten Jahr an.