Eine App für WLW und Europages

(Quelle: Visable)

23. November 2022 - Jetzt gibt es eine einheitliche Mobile App für die BVB-Beschaffungsplattformen Wer liefert was und Europages mit dem vollen Funktionsumfang der jeweiligen Desktop-Plattform.

Die B2B-Onlineplattformen Wer liefert Was (WLW) und Europages sind neu in einer Mobile App vereint. Visable , der Betreiber der beiden Plattformen, will damit die Verwaltung von Einkäuferanfragen unterwegs einfacher und schneller machen. Die Nutzer von WLW und Europages erhalten mit der App den vollen Funktionsumfang der Desktop-Variante ihrer Plattform. Die App bietet zudem ein integriertes Message Center, das eingehende Anfragen per Push-Benachrichtigung meldet, sodass man sofort antworten kann.Darüber hinaus lässt sich das eigene Unternehmensprofil in der App bearbeiten, gleiches gilt für das angebotene Produktportfolio. Dazu kommen Reporting-Features und, für Nutzer mit kostenpflichtigem Eintrag, ein Visitor Profiler, mit dem Besuche auf dem Profil in Echtzeit einzusehen sind. Und wer den von Visable angebotenen Zusatzservice Website Leads abonniert hat, kann auf Daten von Unternehmen zugreifen, die die Website des eigenen Unternehmens besucht haben.Daniel Keller, CEO von Visable dazu: "Der Use Case für unsere Plattformen wird immer mobiler, sowohl auf der Einkäufer- als auch auf der Anbieterseite. Die Möglichkeit, Anfragen per Smartphone oder Tablet zu verwalten und zu beantworten, sorgt für eine höhere Flexibilität bei der Geschäftsanbahnung und hilft dabei, die Interaktion mit wertvollen Geschäftskontakten zu erhöhen." (ubi)