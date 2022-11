Im Schnitt 15 Tracker auf Schweizer Websites

2. November 2022 - Tracker zur Verfolgung von Web-Nutzern sind auf zahlreichen Websites gang und gäbe. Eine Untersuchung zeigt nun, mit wie vielen Trackern Websites verschiedener Kategorien im Durchschnitt durchsetzt sind.

Im Rahmen der Studie wurden die 100 beliebtesten Websites in 25 Ländern unter die Lupe genommen. Die Tracker wurden dabei mithilfe von drei verschiedenen Tracker-Blockern ermittelt. Auf diese Weise konnten die Experten Tracker verschiedener Natur wie etwa Cookies oder Tracking-Pixel identifizieren. Daniel Markuson, Privacy-Experte bei NordVPN: "Die Anzahl der Website-Tracker hängt vor allem von den Datenschutzgesetzen in einem Land ab. Deshalb haben Websites in Mittel- und Nordeuropa, wo die GDPR-Vorschriften gelten, weniger Tracker als in den USA. In den USA gibt es kein einziges Gesetz, das den Datenschutz für alle Arten von Daten in allen Bundesstaaten regelt."So finden sich denn auch auf US-Websites im Schnitt 23,1 Tracker. Damit liegen die USA aber keineswegs auf dem Spitzenplatz – am allermeisten wird auf Websites aus Hongkong getrackt (45,4 Tracker), dahinter folgt Singapur mit durchschnittlich 33,5 Trackern. Am wenigsten Tracker finden sich auf österreichischen, dänischen und schwedischen Websites (jeweils unter 12).Laut einer Umfrage machen sich 46 Prozent der Web-Nutzer in mehreren Ländern Sorgen darüber, dass sie dank der Tracker von Social-Media-Anbietern wie Facebook verfolgt werden. Über die Datensammlung durch Aggregatoren wie Google zeigen sich 39 Prozent besorgt, und 38 Prozent sind dagegen, dass ihre Daten von Marketing-Agenturen verwendet werden. Als Abhilfe gegen die Verfolgung durch Tracker empfiehlt NordVPN naturgemäss den Einsatz eines VPN sowie die Installation von Tracker-Blockern, Browser mit starker Unterstützung der Privatsphäre und den Verzicht auf Google. (ubi)