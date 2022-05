Build 2022: MS Teams erhält Co-Editing für Meetings sowie neue Werkzeuge und APIs

Build 2022: MS Teams erhält Co-Editing für Meetings sowie neue Werkzeuge und APIs

(Quelle: Microsoft)

25. Mai 2022 - Mit Live Share kann innerhalb von Teams in kompatiblen Apps zusammengearbeitet werden. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Neuerungen für Teams. So sollen In-App-Käufe in Team-Apps möglich werden, womit Entwickler Freemium-Modelle anbieten können.





Microsoft Teams erhält mit Live Share einen neuen Modus für Online-Meetings, mit dem Teilnehmer über Co-Editing-Funktionen mit freigegebenen Apps interagieren können. Meeting-Apps, welche mit Live-Share-Funktionen ausgestattet wurden, sollen Teilnehmern unter anderem das Zufügen von Anmerkungen, das Bearbeiten von Inhalten oder das Vergrössern und Verkleinern der Arbeitsfläche erlauben. Passend dazu hat Microsoft das Teams SDK in einer erweiterten Fassung vorgestellt, über das Entwickler ihre Anwendungen für Live Share fit machen können. Zu den ersten Partnern, die bereits mit Live-Share-fähigen Apps aufwarten können, gehören Hexagon (Collaborative Engineering), Frame.io (Video-Workflows), Skillsoft (Online-Trainings) und Makecode (Learn-to-Code-Plattform). Die Entwicklerkonferenz Build bestärkt den Trend, dass Microsoft Teams als Entwicklungsplattform immer wichtiger wird. Im letzten Jahr hatte Microsoft das Konzept der Collaborative Apps vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ), das personen- und prozessbezogene Lösungen innerhalb von Teams möglich machen soll. In diesem Jahr legt Redmond mit zahlreichen Verbesserungen an Werkzeugen, APIs und dem Teams App Store nach.Microsoft Teams erhält mit Live Share einen neuen Modus für Online-Meetings, mit dem Teilnehmer über Co-Editing-Funktionen mit freigegebenen Apps interagieren können. Meeting-Apps, welche mit Live-Share-Funktionen ausgestattet wurden, sollen Teilnehmern unter anderem das Zufügen von Anmerkungen, das Bearbeiten von Inhalten oder das Vergrössern und Verkleinern der Arbeitsfläche erlauben. Passend dazu hat Microsoft das Teams SDK in einer erweiterten Fassung vorgestellt, über das Entwickler ihre Anwendungen für Live Share fit machen können. Zu den ersten Partnern, die bereits mit Live-Share-fähigen Apps aufwarten können, gehören Hexagon (Collaborative Engineering), Frame.io (Video-Workflows), Skillsoft (Online-Trainings) und Makecode (Learn-to-Code-Plattform).

Fluid Framework ab Sommer verfügbar

Die Grundlage für Teams Live Share bilden das Fluid Framework und Azure Fluid Relay, eine Cloud-Infrastruktur für die Verarbeitung von Echtzeitinformationen. Beide Technologien werden ab diesem Sommer für den produktiven Einsatz verfügbar. Das Fluid Framework liefert auch die Basis für die Microsoft-Loop-Komponenten, welche im vergangenen Herbst an der Ignite-Konferenz vorgestellt worden ist. Dabei handelt es sich um Dokumentbausteine (z.B. Tabellen, Todo-Listen und Checklisten), welche sich in Teams-Chats und Outlook-Nachrichten einbetten lassen. Die Inhalte dieser Komponenten werden jeweils in Echtzeit zwischen verschiedenen Anwendern und Apps, in denen sie eingefügt wurden, synchron gehalten. Neu werden Entwickler in der Lage sein, bestehende Adaptive Cards (adaptivecards.io) in Loop-Komponenten umzuwandeln und dadurch mit mehr Interaktivität auszustatten.