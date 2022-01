Apple soll 2022 einen neuen iMac Pro sowie einen iMac ohne Intel-Prozessoren vorstellen

(Quelle: Apple)

31. Januar 2022 - Apple soll im Verlaufe dieses Jahres einen neuen iMac Pro mit einem grösseren Display als jenes des aktuellen iMacs lancieren. Zudem sind Gerüchte im Umlauf, wonach Apple im März eine neue iMac-Generation mit hauseigenen Chips anstelle der Intel-Prozessoren vorstellen wird.

Apple könnte dieses Jahr einen neuen iMac Pro auf den Markt werfen. Damit rechnet zumindest der in der Regel gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman, auf dessen Newsletter "Power On" sich "Winfuture" in einem Bericht bezieht. Gurman bekräftigt damit erste Gerüchte , die bereits im November des letzten Jahres aufkamen. Er geht davon aus, dass das neue Modell über ein grösseres Display als der aktuelle 24-Zoll iMac verfügen und mit ähnlichen Chips wie den M1-Pro- und M1-Max-Prozessoren im Macbook Pro aufwarten wird. Zudem hält er ein ähnliches Design wie jenes des aktuellen M1 iMac (Bild) für wahrscheinlich.Auch rund um das aktuelle iMac-Modell gibt es anscheinend Neuigkeiten: Der All-in-One-Rechner mit 5K-Auflösung soll in der Ausführung mit mattem Display erst ab März wieder lieferbar sein. Dies schreibt "Heise" und stellt dabei die Vermutung an, dass sich dies mit der Vorstellung eines neuen Modells im März treffen könnte. Demnach habe Apple Gerüchten zufolge bereits mit der Produktion eines neuen 5K-iMacs begonnen. Mit dem neuen Modell könnte Apple den Umzug von Intels x86-Chips auf die hauseigenen ARM-basierten Prozessoren abschliessen. (af)