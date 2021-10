SaaS Management in vielen Unternehmen noch nicht etabliert

7. Oktober 2021 - SaaS-Applikationen wie Zoom, Slack oder Salesforce werden in Unternehmen immer stärker genutzt, jedoch hinkt das SaaS Management deutlich hinterher und ist in vielen Unternehmen noch nicht etabliert, wie eine Studie offenbart.

Während die Zahl der Software-as-a-Service-Applikationen und deren Nutzung in Unternehmen kontinuierlich wächst, tun sich Firmen mit dem SaaS Management offenbar schwer. Dies geht aus einer Online-Befragung hervor, an der Enterprise-Architekten von insgesamt 105 Unternehmen aus dem internationalen Kundenportfolio von Leanix im Juli und August 2021 teilgenommen haben. Knapp 70 Prozent der befragten Spezialisten geben an, dass die Anzahl an SaaS-Anwendungen in ihren Unternehmen in den letzten zwei Jahren stark gestiegen ist oder sich sogar verdoppelt hat. In 58 Prozent der Unternehmen liegt der SaaS-Anteil an der IT-Landschaft derzeit noch bei unter einem Viertel. Jedoch geben jetzt schon knapp 20 Prozent der Organisationen an, dass SaaS mehr als die Hälfte aller Anwendungen ausmacht.



Probleme offenbaren sich im Bereich SaaS Management. Dies zeigt bereits ein Blick auf die dafür verwendeten Tools. So geben 57 Prozent der Befragten an, Excel-Tabellen zu nutzen. Damit liegt das Microsoft-Tool auf Platz zwei der Nennungen. Am häufigsten wird jedoch die vorhandene Lösung für die Enterprise-Architektur (76 %) genutzt, und auch IT- und Software-Management-Tools werden oft eingesetzt (51 %). Zwar sagen 64 Prozent der IT-Spezialisten, Automatisierung sei für das SaaS Management wichtig oder sogar notwendig. Dennoch werden laut den Studienautoren moderne SaaS-Management-Plattformen, die diese Möglichkeit bieten, in den Unternehmen bislang so gut wie gar nicht eingesetzt.

