Musk will 2022 Prototyp eines humanoiden Roboters auf den Markt bringen

(Quelle: Tesla)

23. August 2021 - Tesla geht davon aus, dass ein Prototyp seines Humanoiden-Konzeptroboters irgendwann im nächsten Jahr fertig sein wird.

Tesla-CEO Elon Musk hat angekündigt, dass der Elektroautohersteller wahrscheinlich im nächsten Jahr einen humanoiden Roboter-Prototyp namens Tesla Bot auf den Markt bringen wird, der für gefährliche, sich wiederholende oder schwierige Arbeiten, die Menschen nicht machen können, entwickelt wurde, wie "Zdnet" berichtet In seiner Rede auf dem Tesla AI Day sagte der milliardenschwere Unternehmer, dass der Roboter, der etwa 1,80 Meter gross ist, in der Lage sei, Aufgaben wie das Anbringen von Schrauben an Autos mit einem Schraubenschlüssel oder das Abholen von Lebensmitteln in Geschäften zu übernehmen.Der Roboter werde "tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft" haben, sagte Musk und sprach den Arbeitskräftemangel an. Er sagte auch, es sei wichtig, dass die Maschine nicht "super-teuer" sei. (swe)