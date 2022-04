Mozilla lanciert MDN Plus in der Schweiz

(Quelle: Mozilla)

29. April 2022 - Die Premium-Version von Mozillas Entwicklernetzwerks MDN Plus ist per sofort auch in der Schweiz verfügbar. Die Teilnahme ist für monatlich ab fünf Franken möglich.

Ende März hat Mozilla MDN Plus lanciert, eine kostenpflichtige Premium-Version des hauseigenen Developer Networks ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nachdem das Premium-Abonnement anfangs nur in den USA und Kanada verfügbar war, folgt nun die Einführung in 16 weiteren Ländern, darunter auch in der Schweiz.Gegenüber der kostenlos verfügbaren Standard-Version bietet MDN Plus zum Preis von monatlich 5 oder jährlich 50 Franken Benachrichtigungen, die von Tutorial-Seiten bis API-Referenzen über Neuerungen informieren. Hinzu kommen sogenannte Collections, worin sich Artikel speichern lassen und häufig besuchte Seiten referenziert werden, wie auch die progressive Webanwendung MDN Offline, die den Zugriff auf die Web Docs von MDN auch ohne Internetzugang ermöglicht.Darüber hinaus gibt es mit MDN Supporter auch eine Art Gönner-Abo, das für monatlich 10 Franken zusätzlich einen Vorabzugriff auf neue Features ermöglicht. Künftig soll ausserdem auch eine Unternehmensversion mit der Bezeichnung MDN Plus for Teams hinzukommen. (rd)