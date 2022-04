Microsoft erweitert Edge mit Secure Network

(Quelle: Depositphotos/monticello)

28. April 2022 - Der Edge-Browser soll durch eine mit VPN vergleichbare Funktion ergänzt werden. Vorerst bleibt das Edge Secure Network allerdings ausgewählten Testpersonen vorbehalten.

Microsofts Browser soll, so der Hersteller , mit einer Funktion namens Secure Network verbessert werden. Dabei handelt es sich im Prinzip um VPN-Funktionalität, die in Kooperation mit dem CDN-Anbieter Cloudflare angeboten wird und analog zum Cloudflare-DNS-Dienst 1.1.1.1 funktioniert. Dadurch sollen das Tracking und die Zuordnung der IP-Adresse des Nutzers zu einem bestimmten Ort unterbunden werden.Das Edge Secure Network lässt sich nutzen, wenn man mit seinem Microsoft-Konto angemeldet ist – aber vorerst nur durch einige ausgewählte User. Selbst in Edge-Versionen aus dem Dev Channel steht die Funktion noch nicht zur Verfügung. Und es gibt noch einen Haken, wie die Kollegen von «Winfuture» anmerken : Pro Monat können nur 1000 Megabyte an Daten über das Edge Secure Network laufen. Dafür kostet die Nutzung im Gegensatz zu anderen VPN-Angeboten nichts. Vergleichbare Funktionalität findet sich bereits im Browser Opera sowie bei Mozilla, dort allerdings kostenpflichtig. (ubi)