Ransomware bei 60 Prozent der Schweizer Unternehmen

(Quelle: Depositphotos/nevarpp)

28. April 2022 - Laut einer Studie von Sophos war 2021 eine Mehrzahl von 60 Prozent der Schweizer Unternehmen von Ransomware-Attacken betroffen – gegenüber 2020 eine Steigerung um 14 Prozentpunkte.

Der Security-Spezialist Sophos hat seine jährliche State-of-Ransomware-Studie 2022 veröffentlicht. In der Schweiz waren demnach im Jahr 2021 60 Prozent der befragten Unternehmen von Ransomware betroffen – etwas weniger als der globale Durchschnitt von 66 Prozent, aber massiv mehr als 2020, wo nur 46 Prozent der Befragten von Ransomware-Attacken berichteten. Dem gegenüber hat sich 2021 das durchschnittlich bezahlte Lösegeld um rund 6 Prozent auf 84'052 Franken verringert. Bezahlt haben in der Schweiz 35 Prozent und global 46 Prozent der Unternehmen, deren Daten durch Ransomware verschlüsselt wurden. Dies oft sogar dann, wenn andere Mittel zur Datenwiederherstellung wie externe Backups zur Verfügung gestanden hätten.Ein Lösegeld von umgerechnet über eine Million US-Dollar hat in der Schweiz 2021 jedoch kein Unternehmen gezahlt – global war dies bei rund 11 Prozent der Fall. In der Schweiz haben allerdings nur 7 Unternehmen konkrete Angaben zu Lösegeldzahlungen gemacht. Umso höher lagen jedoch auch bei Schweizer Unternehmen die Kosten für die Datenwiederherstellung: der durchschnittliche Betrag lag bei einer 1‘568‘986 Franken und damit höher als im globalen Durchschnitt, der bei 1‘339‘379 Franken lag. Die Wiederherstellung dauerte im Schnitt einen Monat. Satte 93 Prozent der Schweizer Unternehmen gaben an, der erfolgreiche Angriff habe ihre Betriebsfähigkeit beeinträchtigt, und 87 Prozent vermerkten, sie hätten durch die Attacke Geschäfts- oder Umsatzeinbussen erlitten.