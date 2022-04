Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden US-Dollar

(Quelle: MichaelVi – stock.adobe.com)

26. April 2022 - Die Übernahme von Twitter durch Elon Musk ist beinahe beschlossene Sache. Der Multimilliardär bekommt grünes Licht vom Verwaltungsrat, den Kurznachrichtendienst für rund 44 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Eigenen Angaben zufolge will Musk damit für mehr Redefreiheit sorgen.

Der nächste grosse Schritt ist getan: Aller Voraussicht nach wird Elon Musk Twitter für rund 44 Milliarden US-Dollar übernehmen. Dies entspricht dem ursprünglichen Angebot von 54.20 Dollar pro Aktie, womit der Kaufpreis rund 5 Prozent über dem aktuellen Unternehmenswert liegt. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat des Kurznachrichtendienstes einstimmig genehmigt. Die Übernahme soll vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden. Elon Musk habe eine vollständig zugesagte Finanzierung in Höhe von 25,5 Milliarden Dollar und eine Eigenkapitalzusage in Höhe von rund 21 Milliarden Dollar gesichert, wie es seitens Twitter heisst.Elon Musk – der aktuell reichste Mensch der Welt – hatte schon zuvor bekanntegeben, seine Motivation, Twitter zu übernehmen, liege hauptsächlich darin, für mehr Redefreiheit zu sorgen. Was er jedoch damit meinte, ist unklar. Die Reaktion auf die Übernahme fällt bei den Nutzern des Kurznachrichtendienstes gemischt aus. (luc)