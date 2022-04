Neue Surface Laptop Studio Firmware bringt Voice Clarity und weitere Verbesserungen

(Quelle: Microsoft)

19. April 2022 - Das April-Update für die Firmware des Surface Laptop Studio enthält mit Voice Clarity ein KI-Feature, das die Sprachaufnahme drastisch verbessern soll. Darüber hinaus gibt es unter anderem auch Verbesserungen am Touchpad.

Microsoft hat ein Firmware Update für das Surface Laptop Studio veröffentlicht. Dieses bringt nebst einigen Verbesserungen auch neue Features mit sich ( via "Neowin"). So ist neu auch Voice Clarity mit an Bord, eine Funktion, die dank Einsatz von künstlicher Intelligenz Echos und sonstige Störgeräusche ausblenden soll, um die Stimme der Teilnehmer in Voice Chats "menschlicher" erscheinen zu lassen. Die Funktion ist derzeit dem Surface Laptop Studio vorenthalten, doch Microsoft will das Feature auch auf weiteren Geräten der Surface-Reihe ausrollen. Zudem hat Microsoft auch an der Reaktionsgeschwindigkeit und der Verlässlichkeit des Touchpad gearbeitet sowie die Performance und die Stabilität der Audio-Ausgabe verbessert.Das April-Update für die Firmware des Surface Laptop Studio ist ab sofort für alle Geräte verfügbar, auf denen mindestens Windows 10 20H2 installiert ist. (luc)