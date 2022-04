Apple streicht in Studie die Marktstärke der Konkurrenz hervor

11. April 2022 - Die Dienste von Apple werden im Vergleich zur direkten Konkurrenz weniger stark in Anspruch genommen. So lautet das Fazit einer von Apple in Auftrag gegebenen Studie. In dieser ziehen die Cupertiner unter anderem Vergleiche zu Netflix, Google Maps und Spotify.