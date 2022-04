Dell nimmt ausrangierte Hardware jetzt auch in der Schweiz zur korrekten Entsorgung zurück

(Quelle: Pixabay/geralt)

6. April 2022 - Neu sind die Asset Recovery Services von Dell Technologies auch in der Schweiz erhältlich. Das Spektrum reicht von der nachhaltigkeitsgerechten Rücknahme von Hardware bis zur Datenlöschung und zum Schreddern von Festplatten.

Dell Technologies bietet seine Asset Recovery Services jetzt auch in der Schweiz an. Kunden sollen so mit nachhaltigen Recycling- und Datensicherungsdiensten unterstützt werden – und zwar nicht nur für Geräte aus dem eigenen Haus, sondern auch für Laptops, Desktops, Server, Peripheriegeräte und Zubehör von allen anderen Herstellern.Mit den Asset Recovery Services will Dell den Aufwand bei der Rückgabe von Hardware verringern. Es gibt zum Beispiel keine Mindestanzahl an Geräten, die rezykliert werden müssen. Bei der zum Recycling abgegbenen Hardware entfernt Dell Technologies gemäss den Standards der Datenreinigung alle Daten. So sollen Sicherheitsrisiken auf ein Mindestmass sinken. Ergänzend bieten die Asset Recovery Services optional auch eine Datenlöschung vor Ort, bevor die Geräte das Unternehmen verlassen. Ein weiteres Angebot ist die physische Vernichtung von Festplatten im Schredder.