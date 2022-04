Schweiz 2021 in Europa das Land mit den meisten Patentanmeldungen pro Einwohner

5. April 2022 - Die Schweiz verzeichnete im letzten Jahr trotz Pandemie eine rekordhohe Zahl an europäischen Patentanmeldungen. Mit 8442 angemeldeten Patenten im Jahr 2021 erreichte die Schweiz einen neuen Höchststand.

Laut einer Erhebung des Europäischen Patentamtes (EPA) ist die Zahl der Patentanmeldungen aus der Schweiz 2021 wieder gewachsen, und zwar um 3,9 Prozent auf 8442 – ein neuer Höchststand. Es ist ein erstaunlicher Wert, vor allem im Lichte der Coronapandemie, und gleichzeitig handelt es sich dabei um die zweithöchste Wachstumsrate der letzten zehn Jahre, die über dem europäischen Durchschnitt von 2,8 Prozent liegt. Noch im Vorjahr verzeichnete die Schweiz einen Rückgang von 1,7 Prozent.



Besonders deutlich stieg die Zahl der Patentanmeldungen im Bereich der Medizintechnik, der ein Plus von 18,5 Prozent verbuchen konnte, nachdem es dort im Vorjahr noch einen kräftigen Rückgang von 13,1 Prozent gegeben hatte. Medizintechnik avanciert damit zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt zum Technologiefeld mit den meisten Patentanmeldungen. Auf Platz zwei liegen derweil die Konsumgüter, die vom ersten Platz verdrängt wurden und wo das Plus der Patentanmeldungen 3,1 Prozent betrug. Am anderen Ende des Spektrums verzeichnete die Biotechnologie den grössten Rückgang unter allen Technologiefeldern (-22,6%).

Die Schweiz war auch 2021 das Land mit der höchsten Anzahl von Patentmeldungen pro Kopf und kam auf 969 Anmeldungen pro Million Einwohner. Damit liegt sie erneut weit vor allen anderen Ländern, die von er EPA erfasst werden. Nach Kantonen aufgeschlüsselt blieben die Anmeldungen aus dem Kanton Waadt konstant, während sie in Zürich um 8 Prozent zunahmen. Nach Anteilen liegt der Kanton Waadt aber weiter an der Spitze (13,5% aller Anmeldungen gegenüber 14,1% im Vorjahr), während Zürich Anteile gutmachen (auf jetzt 12,2%) und von Platz drei auf zwei vorrücken konnte. Auf Rang drei rangiert derweil der Kanton Basel-Stadt mit 12 Prozent aller Anmeldungen. Die sechs Kantone an der Spitze der Rangliste gehören bezüglich Patentanmeldungen übrigens zu den 30 führenden Regionen Europas.



Der vollständige Patent Index 2021 ist unter www.epo.org/patent-index2021 einsehbar. (luc)