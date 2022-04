Die 10 beliebtesten Gratis-Programme fürs Internet

Die 10 beliebtesten Gratis-Programme fürs Internet

1. April 2022 - Bei der Internet-Nutzung führt kaum ein Weg um den Einsatz von Freeware herum. Wir stellen jene 10 Apps aus unserer Freeware Library vor, die in den letzten Wochen am meisten heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen war es einmal mehr CoolUtils Outlook Viewer, der die Download-Charts in der Kategorie der Internet-Anwendungen anführte. Mit dem Tool lässt sich auf die PST- und OST-Dateien von Outlook zugreifen. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Mozillas Open-Source-Browser Firefox wie auch Googles Chrome-Browser, die beide unlängst aktualisiert wurden.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools fürs Internet präsentieren wir in nachfolgender Bidlergalerie. (rd)