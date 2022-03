Schluss mit Windows-11-Previews für alte PCs

(Quelle: Microsoft)

25. März 2022 - Bis anhin liessen sich via Insider-Programm verteilte Windows-11-Previews auch auf älteren Rechnern installieren. Doch damit will Microsoft jetzt offenbar Schluss machen.

Da ältere Rechner in vielen Fällen den Mindestanforderungen von Windows 11 nicht entsprechen, lässt sich Microsofts jüngstes Betriebssystem auf diesen Geräten gar nicht erst installieren. In den meisten Fällen liegt das Problem bei einem veralteten Prozessor oder an der fehlenden Unterstützung von TPM 2.0.Anders sah es bis anhin aber bei den Vorab-Versionen von Windows 11 aus, die über das Insider-Programm verteilt wurden. Zwar wurden die User auch hier darauf hingewiesen, dass man den Spezifikationen nicht entspreche, doch liess sich das Betriebssystem ansonsten problemlos installieren und nutzen.Doch damit könnte schon bald Schluss sein. Wie "Winfuture" mit Bezug auf "Dr. Windows" meldet , liegen Anwenderberichte vor, wonach sich die jüngste Insider-Version mit der Build-Kennung 22581 nicht mehr installieren lässt wobei die Meldung angezeigt wird: "Dieser PC unterstützt derzeit die Systemanforderungen für Windows 11 nicht."Offenbar hat man sich bei Microsoft nun dazu entschlossen, auch bei den Insidern die Hardware-Mindestanforderungen konsequent durchzusetzen. (rd)