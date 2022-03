Update-Faulheit bei Schweizer Smartphones

(Quelle: Szabo Viktor / Unsplash)

24. März 2022 - Fast jedes vierte Smartphone in der Schweiz wird nicht oft genug aktualisiert. Mehr als 75 Prozent der Nutzer sind die Updates zu kompliziert.

Fast jedes vierte Smartphone in der Schweiz (23%) bekommt nur selten Updates, wie aus einer Studie des Vergleichsdienstes Comparis hervorgeht. Und 3 Prozent der Smartphone-Besitzer sollen niemals Updates für ihr Gerät herunterladen. Die Daten basieren auf einer Umfrage, an der im März 2022 etwa über 1000 Personen teilnahmen.Laut der Studie sind Männer etwas fleissiger, was regelmässiges Updaten angeht, bei den Personen, die ihre Geräte niemals updaten sind hingegen keine Geschlechterunterschiede bemerkbar. Naheliegend ist jedoch, dass es einen recht deutlichen Unterschied zwischen den Altersklassen gibt: Während bei den 56- bis 74-jährigen fast 6 Prozent ihr Gerät nie updaten, sind es bei allen jüngeren Altersklassen maximal 1 bis 2 Prozent. Auch unterscheiden sich iPhone- und Android-Nutzer, die ihre Geräte zu 78 respektive zu 70 Prozent auf dem aktuellsten Stand halten.