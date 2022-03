Mögliche Lösung für Probleme nach Update KB5011497 für Windows Server 2022

(Quelle: Microsoft)

21. März 2022 - Das Sicherheitsupdate KB5011497 für Windows Server 2022 sorgt offenbar bei einigen Administratoren für Probleme mit Remote-Diensten. Eine mögliche Lösung liegt in der Installation eines Updates für .Net 4.8.

Nach der Installation des Sicherheitsupdates KB5011497 für Windows Server 2022, das am 8. März 2022 ausgerollt wurde, berichteten Administratoren von teils schwerwiegenden Problemen mit Remote-Diensten. Offenbar fehlen nach der Installation die beiden Services Remotedesktop-Verbindungsbroker und Remotedesktopverwaltung, wie Günter Born in seinem Blog berichtet Nun erklärt er in einem neuen Beitrag , dass es für diese Probleme womöglich eine Lösung gibt. Diese besteht in der Installation des Updates KB5011258 für .Net 4.8 vom 4. Februar 2022, das sich über den Microsoft Update Catalog herunterladen lässt. Auf frisch installierten Systemen ist dieses offenbar nicht vorhanden, soll aber benötigt werden, damit KB5011497 keine Probleme macht. (luc)