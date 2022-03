Doro bringt günstiges und seniorengerechtes Smartphone auf den Schweizer Markt

(Quelle: Doro)

22. März 2022 - Doro, schwedischer Hersteller von Smartphones für Senioren, lanciert mit dem Doro 8100 ein Android-Gerät, das eine einfache Menüführung bieten soll und 250 Franken kostet.

Auch Sicherheit wird beim Doro 8100 gross geschrieben. Das Gerät verfügt über eine Notruftaste und dank der vorinstallierten Sicherheits-App Response by Doro können Freunde oder Angehörige per Tastendruck alarmiert werden. Darüber hinaus aktiviert sich bei einem Sturz automatisch die Freisprechfunktion. Auch Teamviewer ist auf dem Doro 8100 installiert, so dass Angehörige oder Service-Mitarbeiter aus der Ferne auf das Gerät zugreifen und Hilfe anbieten können.Das Doro 8100 und das Doro 8100 Plus (inkl. Schutzhülle und Tischladestation) sind in der Schweiz ab sofort zum Preis von 250 respektive 270 Franken erhältlich. (luc)