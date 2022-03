Sony Linkbuds überzeugen im Test

(Quelle: Sony)

15. März 2022 - Mit den Linkbuds hat Sony einen innovativen In-Ear-Kopfhörer vorgestellt, der all diejenigen begeistern dürfte, die ein natürliches Hörerlebnis suchen und die ihre Ohren nicht abdichten wollen.

In-Ear-Kopfhörer zu testen ist angesichts der unzähligen Modelle, die es am Markt gibt, und der überschaubaren Unterscheidungsmerkmale nur beschränkt spannend. Wenn nun aber ein Hersteller wie Sony plötzlich ein "bahnbrechendes Kopfhörer-Design" verspricht und tatsächlich In-Ear-Stöpsel auf dem Markt bringt, die sich doch gänzlich von dem unterscheiden, was sonst käuflich erworben werden kann, wird unser Interesse natürlich geweckt. Und das zu Recht.Die Sony Linkbuds unterscheiden sich allein schon optisch von allem, was man sonst so aus dem In-Ear-Kopfhörermarkt kennt. Sie bestehen in Wesentlichen aus zwei Elementen – einer Art Kugel, etwa so gross wie eine kleine Murmel, in der wohl das Gros der Elektronik und der Akku untergebracht sind, sowie einem Ring mit einem Loch in der Mitte. Bei den Linkbuds nämlich wird nichts in den Gehörgang gestöpselt, vielmehr wird ebendieser Ring – der stark an einen Mini-Donut erinnert – auf den Gehörgang aufgelegt, wodurch Umgebungsgeräusche durch das Loch in der Mitte quasi freien Zugang zum Gehörgang haben. Musik oder Sprache geben die Linkbuds derweil aus dem Ring um den Gehörgang ab. Dadurch hört man gleichermassen, was aus den In-Ears kommt und was sich in der Umgebung abspielt – ähnlich der Transparenzmodi, die man von Kopfhörern mit Noise Cancelling kennt, allerdings viel natürlicher, weil nichts durch Mikros aufgefangen und elektronisch verstärkt wird. Gleichzeitig ist es mit den Linkbuds aber konzeptbedingt nicht möglich, Umgebungsgeräusche zu unterdrücken – wer dies wünscht oder Ohrhörer sucht, die die Gehörgänge möglichst dicht abschliessen, braucht nicht weiterzulesen.Die Linkbuds bieten vielmehr ein natürliches Klangerlebnis, wie man dies mit In-Ears bislang noch nicht kannte. Dazu trägt auch das geringe Gewicht von rund 4 Gramm pro Ohrteil bei und die Tatsache, dass nichts ins Ohr gesteckt wird, sondern die In-Ears eher On-Ears sind – wie erwähnt aufliegen. Dabei halten die Linkbuds überraschend gut im Ohr, wobei Sony mit den Ohrhörern eine Auswahl an Plastikringen mit einer Ausbuchtung mitliefert, mit denen sie in der Ohrmuschel eingeklemmt werden können – was wirklich gut und vor allem komfortabel gelingt, wenn die passende Grösse mal gefunden ist. So lassen sich die Linkbuds problemlos den ganzen Tag tragen, ohne dass sie stören würden.