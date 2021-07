Microsofts Projekt Moca wird in Outlook integriert

Microsofts Projekt Moca wird in Outlook integriert

(Quelle: Microsoft)

22. Juli 2021 - Letztes Jahr hat Microsoft die öffentliche Vorschau seines neuen Projektmanagement-Tools "Project Moca" in Outlook für das Web veröffentlicht, mit dem Benutzer mehrere Aufgaben, Ereignisse und E-Mails auf konsolidierte Weise verwalten können. Jetzt lässt Project Moca seinen Preview-Tag fallen und das Unternehmen hat seine Pläne enthüllt, alle in Project Moca erstellten Bereiche in das neue Outlook-Kalender-Board zu verschieben.