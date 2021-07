Wordpress 5.8 ist da

(Quelle: Wordpress)

21. Juli 2021 - Wordpress macht mit der neuen Version einen weiteren Schritt in Richtung Full-Site-Editing und unterstützt neu unter anderem Block-basierte Widgets und Themes.

Das Open-Source-CMS Wordpress hat mit Version 5.8 sein zweites grösseres Update 2021 erhalten. Während es in WordPress 5.7 insbesondere um die Vereinfachung des Umgangs mit dem in Version 5.0 eingeführten Editor ging, geht es beim Update auf WordPress 5.8 mit dem Code-Namen "Tatum" vor allem um den weiteren Ausbau der Blockstruktur. Die Wordpress-Entwickler sehen darin "die nächste Station auf dem Weg zum Full-Site-Editing", heisst es in den Release Notes So lassen sich Blöcke neu sowohl in Widget-Bereiche auf der gesamten Website einfügen wie auch über den Customizer mit Live-Vorschau. Für Nutzer soll das neue Möglichkeiten eröffnen, um Inhalte auf ihren Seiten zu veröffentlichen und etwa auch ohne Programmierkenntnisse Mini-Layouts zu erstellen. Darüber hinaus ermöglicht Wordpress dadurch den Zugriff auf die ständig wachsende Bibliothek an Core-Blöcken sowie entsprechenden Angeboten von Drittentwicklern. Die Wordpress-Version 5.8 kann von der Wordpress-Internetseite heruntergeladen werden. (swe)