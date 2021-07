Chrome-Update stopft Zero-Day-Leck

(Quelle: Pixabay)

16. Juli 2021 - Einmal mehr musste Google ein ausserplanmässiges Update für den Chrome-Browser veröffentlichen, da ein Sicherheitsleck bereits für Angriffe missbraucht wird.

Google hat ein Update für Chrome veröffentlicht mit dem die Windows-, Mac- und Linux-Versionen des Browsers auf die Version 91.0.4472.164 aktualisiert werden. Grund für das ausserplanmässige Update ist eine gefährliche Sicherheitsschwachstelle mit der Kennung CVE-2021-30563, die in Chromes Javascript Engine V8 steckt. Wie Google in den Release Notes mitteilt , soll diese bereits in der "freien Wildbahn" für Angriffe missbraucht worden sein. Neben diesem Zero-Day-Leck finden sich sieben weitere sicherheitsrelevante Unzulänglichkeiten, deren Risiko in sechs Fällen als hoch und in einem Fall als mittel beurteilt wird. Weitere Informationen zu den Lecks will Google wie üblich erst dann bekanntgeben, wenn das Update bei der Mehrheit der User eingespielt ist.Die aktuelle Windows-Version des Chrome-Browsers steht wie gewohnt in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)