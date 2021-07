Qualcomm lanciert High-End-Phone für Snapdragon Insiders

9. Juli 2021 - Mit dem Smartphone for Snapdragon Insiders hat Chiphersteller Qualcomm ein High-End-Smartphone vorgestellt, das mit allerhand State-of-the-Art Technologie aufwarten kann, aber auch seinen Preis hat.





Das Gerät, von Qualcomm als Connectivity Powerhouse bezeichnet, kann denn auch mit State-of-the-Art-Technologie aufwarten: Das 210 Gramm schwere Android-11-Gerät arbeitet mit einer Octo-Core-Andreno-CPU mit Taktraten bis 2,84 GHz. Der Arbeitsspeicher ist mit grosszügigen 16 GB ausgestattet, während für Anwenderdaten 512 GB zur Verfügung stehen. Das HDR10+-zertifizierte AMOLED-Display von Samsung verfügt über eine Diagonale von 6,78 Zoll und stellt 2448x1080 Bildpunkte dar.

Grosszügig auch die Kameraausstattung: Rückseitig findet sich eine 64 MP-Kamera sowie eine Ultraside-Kamera mit 12 MP und eine Telephoto-Kamera mit 8 MP. Die Frontkamera arbeitet derweil mit 24 MP. Was die Videounterstützung anbelangt, so lassen sich damit 8K-UHD-Filme mit einer Auflösung von 7680 x 4320 Bildpunkten bei 30 FPS aufnehmen. Geht man bei der Auflösung auf 4K runter, sind auch 60 FPS möglich. Das Snapdragon-Insiders-Modell versteht sich ferner mit 5G, Wifi 6E, Bluetooth 5.2 sowie NFC. Zu den weiteren Features zählt ein 4000-mAh-Akku, Quick-Charge-Support oder ein Fingerprint-Sensor.



Ganz billig ist das Qualcomm-Gerät allerdings nicht: Das Smartphone for Snapdragon Insiders wird ab August im Asus-Webshop zum Preis von rund 1500 Dollar angeboten werden. Im Preis inklusive sind zwei Wireless Earbuds von Master & Dynamic. (rd)