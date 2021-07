Preview-Version von neuem Outlook soll demnächst erscheinen

(Quelle: Microsoft)

6. Juli 2021 - Schon länger arbeitet Microsoft unter dem Projektnamen "Monarch" an einer einheitlichen Version von Outlook, die auf allen möglichen Plattformen ausgerollt werden soll. Nun soll schon bald eine erste Preview-Version erscheinen.

Hinter dem Codenamen "Project Monarch" verbirgt sich eine komplett neue Version von Microsofts E-Mail-Lösung Outlook, an welcher der Konzern schon seit längerem arbeitet ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Es soll sich dabei um eine einheitliche Lösung handeln, die auf allen möglichen Plattformen zum Einsatz kommen soll, also sowohl auf Windows als auch auf Apple-Geräten. Bisher unterhielt Microsoft mehrere Versionen von Outlook.Wie nun Zac Bowden, gut unterrichteter Journalist bei "Windows Central" via Twitter verkündet, soll eine erste öffentliche Preview-Version des neuen Outlook in den Startlöchern stehen und in den nächsten ein bis zwei Monaten ausgerollt werden.Kürzlich gewährte Microsoft gar einen ersten Blick auf das neue Outlook und zeigte Bilder des Interface, das sich an der Web-Version von Outlook orientiert. (luc)