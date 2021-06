Schweizer bezahlen immer seltener mit Bargeld und zunehmend mobil

(Quelle: manwalk / pixelio.de)

29. Juni 2021 - Noch dominiert in der Schweiz das Bargeld, aber das kontaktlose Zahlen und Bezahldienste werden laut einer Umfrage von Bearingpoint zusehends beliebter.

Sowohl in der Schweiz als auch in den beiden Nachbarländern Deutschland und Österreich nutzen die Verbraucher mehrheitlich Bargeld als bevorzugtes Zahlungsmittel. Dies geht aus einer Umfrage von Bearingpoint hervor, für die zwischen dem 2. und 21. Juni 2021 insgesamt 3119 Personen in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich befragt wurden.Laut der Umfrage bezahlen auch in diesem Jahr noch 64 Prozent der Schweizer am liebsten mit Bargeld. Damit hat die Nutzung von Bargeld gegenüber dem Vorjahr (71%) aber merklich abgenommen. In Deutschland nutzen 66 Prozent (im Vorjahr 75%) und in Österreich sogar 78 Prozent (im Vorjahr 83%) vornehmlich Bargeld. Doch das kontaktlose Zahlen und Bezahldienste sind auf dem Vormarsch. In der Schweiz ist Twint nach Bargeld und Debitkarte das am dritthäufigsten genutzte Zahlungsmittel.Die Nutzung von Twint stieg in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr von 27 auf 45 Prozent. Apple Pay kommt hierzulande lediglich auf 5 Prozent, Google Pay auf 3 Prozent und Payback Pay auf 1 Prozent. Allerdings steigt die Popularität solcher Bezahllösungen vor allem bei jungen Nutzern. Unter den 18- bis 24-Jährigen nutzen in der Schweiz und in Deutschland inzwischen 12 Prozent und in Österreich 14 Prozent die Bezahlmöglichkeit per Apple Pay. Im Vorjahr hatten nur sechs Prozent der jungen Altersgruppe in der DACH-Region diesen Payment-Dienst verwendet.