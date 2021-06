Google Drive: Sicherheitsupdate macht freigegebene Links kaputt

(Quelle: Google)

28. Juni 2021 - Ein bevorstehendes Sicherheitsupdate für Google Drive soll die Sicherheit von freigegebenen Dokumenten erhöhen, könnte aber auch viele bereits freigegebene Links zerstören.

Schon bald könnten öffentliche Links, die Files verweisen, die auf Google Drive und Youtube gespeichert sind, nicht mehr funktionieren, wie "The Verge" berichtet . Im Namen der verbesserten Sicherheit ändert Google nämlich die Art und Weise, wie die Linkfreigabe in beiden Diensten gehandhabt wird.Das liegt daran, dass geteilte Links jetzt Teil eines neueren Systems sind, das laut Google die Sicherheit erhöht. Auf Youtube sollen die neuen schwieriger zu erraten oder zu erreichen sein, ohne dass man explizit Zugriff darauf hat. Die neuen Links haben auch den Effekt, dass die Zuschauer sich anmelden müssen, wodurch der Zugriff nachverfolgt werden kann.Auf Youtube betreffen die Änderungen alle Videos, die öffentlich sind, aber als Unlisted markiert sind. Wie in einem Blogbeitrag und einem fünfminütigen Video beschrieben, wird der Status aller nicht gelisteten Videos, die vor 2017 hochgeladen wurden, ab dem 23. Juli auf Privat geändert. So wie private Videos jetzt funktionieren, werden dadurch alle alten Links oder Einbettungen gelöscht, ausserdem wird die Freigabe auf maximal 50 Personen beschränkt – die alle ein Google-Konto benötigen, um das Video anzusehen.