Neue Features für Teams-Mobilapps

(Quelle: ink drop – stock.adobe.com)

23. Juni 2021 - Die Teams-Apps für iOS/iPadOS und Android erhalten neue und verbesserte Funktionen wie eine optimierte Suche und Teilnahme an Webinaren via Tablet und Telefon.

Microsoft verpasst Teams regelmässig Verbesserungen und neue Features. Diesmal sind die Apps für iOS/iPadOS und Android an der Reihe. Die App für die Apple-Mobilgeräte in der neuen Version 3.9.0 erhält eine verbesserte Suchfunktion, mit der sich nun Nachrichten durchsuchen lassen. Die Ergebnisse einer Suche können nach Relevanz oder Aktualität sortiert angezeigt werden. Weiter bietet die optimierte Suche dynamisch den eingegebenen Suchbegriffen angepasste Suchvorschläge und Top-Treffer.Teams für Android erlaubt in Version 1416 neu die Webinar-Teilnahme vom Tablet oder Telefon aus. Und alle Besprechungen einschliesslich gewöhnlicher Termine werden automatisch zu Online-Besprechungen, die mit einem Link geteilt werden können. Und bei beiden neuen Versionen lässt sich jetzt der Sound der Geräte mit ins Meeting übertragen, sodass etwa der Ton von abgespielten Videos auch den anderen Teilnehmenden zur Verfügung steht. (ubi)