Honor bekommt wieder Google-Apps

(Quelle: Honor)

17. Juni 2021 - Bei der Vorstellung der Smartphone-Serie Honor 50 erklärte die ehemalige Huawei-Tochter, künftig auf ihren Smartphones wieder Google-Apps und -Dienste anbieten zu wollen.

Im vergangenen Jahr verkaufte Huawei seine Smartphone-Tochter Honor, die davor Geräte im tieferpreisigen Segment basierend auf Technologie der Huawei-Flaggschiffe anbot. Diese neu gewonnene Unabhängigkeit führt nun dazu, dass Honor im Gegensatz zum ehemaligen Mutterhaus Huawei auf seinen Geräten wieder Google-Apps und -Dienste anbieten kann. Dies hat Honor anlässlich der Vorstellung der Honor-50-Serie laut "The Verge" verlauten lassen. Demnach soll Honor erklärt haben, dass die neu vorgestellten Telefone aktuell Google Sicherheits-Reviews durchlaufen, nach deren Abschluss es die Option geben wird, Google Mobile Services (GMS) auf den Geräten vorab zu installieren. Ob weitere Honor-Smartphones den Prozess durchlaufen und nachher mit Google-Apps bestückt werden können, ist derweil nicht bekannt. Genauso wenig bekannt ist, bis wann die Honor-50-Serie in Europa erscheinen wird. In China sollen Vorbestellungen ab dem 25. Juni entgegengenommen werden.