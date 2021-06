Facebook startet mit Podcasts

(Quelle: "The Verge")

17. Juni 2021 - Bereits kommende Woche soll man auf Facebook auch Podcasts konsumieren oder veröffentlichen können. Dazu wird es einen neuen Podcast-Tab geben.

Facebook steht unmittelbar vor der Einführung von Podcasts. Dies berichtet "The Verge" . Wie es heisst, soll Facebook seine Podcast-Lösung am 22. Juni – also kommende Woche – ausrollen. Podcast-Produzenten sollen den RSS-Feed ihrer Show mit Facebook verlinken, worauf dann neue Episoden automatisch auf Facebook publiziert werden. Dazu wird Facebook einen neuen Podcast-Tab einführen. Podcast-Produzenten sollen unter anderem festlegen können, ob ihre Hörer Clips von maximal einer Minute Länge aus den Produktionen selbst teilen können. Laut "The Verge" wird dieses Verfahren bei Twitch sehr erfolgreich angewendet, wo ebenfalls kurze Clips aus langen Streams geteilt werden können.Im April hatte Facebook bereits angekündigt, unter dem Namen Live Audio Rooms seine Audio-Services erweitern zu wollen. Damals war von einer Alternative zu Clubhouse die Rede . (mw)