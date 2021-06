Zweite Android-12-Beta veröffentlicht

(Quelle: Google)

10. Juni 2021 - Mit der zweiten Beta von Android 12 zeigt Google weitere Funktionen zum Schutz der Privatsphäre – unter anderem ein Privacy Dashboard.

Google hat eine zweite Beta von Android 12 veröffentlicht. Mit dem Release zeigt Google eine Reihe der Privatsphären-Funktionen, die bei der Vorstellung von Android 12 bereits angekündigt wurden. So ist das sogenannte Privacy Dashboard nun Teil von Android 12. Dieses zeigt, wann welche Apps auf die Kamera, das Mikrofon oder den Standort zugegriffen haben. Dazu gehört auch eine grafische Darstellung, wie oft von wem auf was zugegriffen wurde. Zudem bekommen Entwickler die Möglichkeit anzugeben, warum der Zugriff benötigt wird – Informationen, die vom User dann über das Dashboard abgerufen werden können.Ebenfalls neu sind ausserdem sogenannte Quick Settings Toggles, mit denen über die Android-Oberfläche ganz einfach der Zugriff auf Kamera und Miko untersagt oder erlaubt werden können. Weiter bietet die zweite Beta von Android 12 einen aufdatierten Look auf die WiFi-Settings respektive die verfügbaren WiFI-Netzwerke. Und nicht zuletzt verspricht der neue Beta-Release mehr Transparenz bezüglich dessen, welche Apps Informationen aus dem Clipboard abfragen.Aktuell sieht die Zeitleiste so aus, dass im Juli und im August jeweils noch eine Beta erscheinen sollen., bevor der finale Release kommt. Dessen genauer Zeitpunkt steht nach wie vor aus. (mw)