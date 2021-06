Junge Arbeitnehmer leiden am meisten unter der Pandemie

(Quelle: Workday)

8. Juni 2021 - Eine Studie hat untersucht, welche Auswirkungen Home Office und die durch die Pandemie veränderten Arbeitsbedingungen auf die Arbeitnehmer in Europa hat. Jungen Menschen schlagen die Folgen am meisten aufs Gemüt.

Eine Studie von Workday , einem Anbieter von HR- und Finance-Software, hat die Auswirkungen der Pandemie hinsichtlich Leadership, Karriere, Motivation und Homeoffice im europäischen Arbeitsmarkt untersucht. Besonders auffällig ist dabei, dass die Ergebnisse massiv mit dem Alter der Befragten zusammenhängen. So sind es besonders die 18- bis 34-jährigen, denen aufgrund der plötzlichen Remote-Arbeitssituation Chancen entgangen sind, in Deutschland sind das rund 40 Prozent. Weniger Nachteile haben die 34- bis 55-jährigen, von denen nur noch 25 Prozent angegeben haben, das sie in ihrer Entwicklung gebremst wurden, die Altersgruppe darüber sieht sich gar nur noch in 17 Prozent der Fälle durch die Folgen der Pandemie benachteiligt. In der Schweiz nur unwesentlich schlechter als in Deutschland und auch hierzulande existiert der gravierende Unterschied zwischen den Generationen. In den neun untersuchten Ländern arbeiten durchschnittlich 61 Prozent aller Befragten im Home Office, die Schweiz liegt hierbei etwa im europäischen Durchschnitt, Spitzenreiter ist Grossbritannien mit 71 Prozent, in Deutschland sind es hingegen gerade einmal 50 Prozent.