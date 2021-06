Notepad++ 8 mit Dark Mode und ARM64 Build

(Quelle: Swiss IT Media)

8. Juni 2021 - Mit dem ersten Major Update seit Jahren kommt Notepad++ 8 mit Dark Mode, neuen Icons, einem ablenkungsfreien Modus und einem ARM64 Build.

Der Open-Source-Texteditor Notepad++ wird in Version 8 lanciert und bringt damit erstmals dem Dark Mode in die beliebte Software. Es ist das erste Major-Update der Applikation seit 2016. Das grösste Update ist der neu eingeführte Dark Mode, der über "Eistellungen" > ""Abgedunkelter Modus" aktiviert werden kann. Auch gibt es neu anstelle der in die Jahre gekommenen Icons des Editors neue Icons aus dem Fluent-UI-Pool von Microsoft. Beide Massnahmen lassen Notepad++ in neuem Licht erscheinen und modernisieren das leicht verstaubte Design etwas. Die neuen Icons werden ebenfalls in der Einstellungen unter "Allgemein" aktiviert und sind in zwei verschiedenen Grössen mit gefüllten und leeren Flächen verfügbar. Weiter gibt es neu den ablenkungsfreien Modus, in welchem die Arbeitsfläche des Editor den ganzen Screen bedeckt, um möglichst ablenkungsfrei arbeiten zu können. Aktiviert wird dieser über "Ansicht" > Ablenkungsfreier Modus.Ebenfalls neu ist ein ARM64 Build der Applikation und zahlreiche Bugfixes. Alle Änderungen sind dem Changelog zu entnehmen.Notepad++ gibt es in der neuesten Version 8 auch in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" zum Download . (win)