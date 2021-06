Neues IT-Bildungsprogramm von Google

(Quelle: Google)

8. Juni 2021 - Google lanciert ein neues Bildungsprogramm für die stark nachgefragten Bereiche IT-Support, Projektmanagement, Datenanalyse und UX-Design.

Google Schweiz lanciert unter dem Namen Google Career Certificates neue Weiterbildungsangebote im IT-Bereich in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich, dem Impact Hub Switzerland und den Non-Profit Organisationen INCO Academy und Jobs4refugees . Erklärtes Ziel der Massnahmen ist es, "Personen, die Arbeit suchen oder sich umorientieren wollen, neue Chancen zu eröffnen und einen Beitrag zu mehr Diversität auf dem Schweizer Arbeitsmarkt zu leisten", wie Google in einer Mitteilung schreibt. Weiter soll mit dem Erreichen und Ausbilden potenzieller Talente der Fachkräftemangel angegangen werden.Im Rahmen des Programms können Interessierte Kurse in den Themen Bereichen IT-Support, Projektmanagement, Datenanalyse und UX-Design absolvieren, die Kurse des Selbststudiums sind auf der Lernplattform Coursera.org verfügbar. Die Ausbildungen können in weniger als sechs Monaten absolviert werden und setzen keine spezielle Vorbildung voraus. Am Ende des Kurses gibt es Zertifikate für die Abgänger.Auch kündigt Google ein Stipendienprogramm in Zusammenarbeit mit dem Impact Hub Zürich und den beiden Nonprofitorganisationen INCO Academy und Jobs4refugees für Personen an, die Unterstützung bei der Umschulung oder Neuorientierung benötigen. Interessierte finden hier mehr Informationen zum neuen Bildungsprogramm.