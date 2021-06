Firefox aktualisiert sich neu im Hintergrund

(Quelle: Mozilla)

4. Juni 2021 - Mit der nächsten Version 90 von Firefox ist der Browser in der Lage, sich selbst zu aktualisieren, ohne dass die Software gestartet sein muss. Das Feature lässt sich optional aber auch ausschalten.

Während unlängst gerade die Version 89 des Open-Source-Browsers Firefox veröffentlicht wurde, steht der nächste Release 90 aktuell bereits als Beta-Version zur Verfügung und kann mit einer echten Neuerung aufwarten. Mit der kommenden Version ist Browser nämlich erstmals in der Lage, sich selbst zu aktualisieren, wie die Macher in den Release Notes ankündigen. Die automatische Aktualisierung des Browsers soll gänzlich im Hintergrund stattfinden, ohne dass dafür die Software gestartet werden muss.Bis anhin wurden Updates jeweils nur nach dem Start des Browsers heruntergeladen und installiert. Anwender, die Firefox nur selten benutzten, arbeiteten damit nicht immer mit der aktuellsten Version. Zudem können sich beim Start Wartezeiten einstellen, bis die neuen Features zur Nutzung bereitstehen. Mit den neuen Hintergrund-Updates lassen sich beide Szenarien vermeiden. Mozilla bietet den Firefox-Nutzern aber dennoch eine Möglichkeit, die Funktion via about:preferences zu deaktivieren. (rd)