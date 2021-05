Mehr Frauen für die Cyber Security

(Quelle: Pixel-Shot – stock.adobe.com)

26. Mai 2021 - Trend Micro und weitere Organisatoren veranstalten erstmals den Women in Cyber Day. Das Ziel ist, mehr Frauen für den Sektor Cyber Security zu begeistern.

Am 10. Juni 2021 findet erstmals in der Schweiz der Women in Cyber Day statt, und zwar als Online-Konferenz. Das Event, das von, mit und für Frauen gestaltet wird, soll mehr Bewusstsein für die Präsenz von Frauen im Thema Cyber schaffen und mehr Frauen für die Cyber Security begeistern.



Der Hintergrund: Obwohl der Sektor Cyber Security interessante Aufgaben und attraktive Gehaltsperspektiven bietet, herrscht Fachkräftemangel – und vor allem Frauen sind schwer für eine entsprechende Karriere zu gewinnen. Aktuell sind laut der Mitteilung der Organisatoren nur 24 Prozent der Cyber-Security-Arbeitskräfte weiblichen Geschlechts, und weltweit sind über 2,9 Millionen Stellen im Cyber-Sektor vakant.