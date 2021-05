Google I/O: Smart Canvas für Google Workspace angekündigt

18. Mai 2021 - Mit Smart Canvas will Google die Erfahrung der Zusammenarbeit in Google Workspace verbessern. Die neue Funktionspalette wurde an der Entwicklerkonferenz Google I/O präsentiert.





Neue interaktive Bausteine sollen die Arbeit mit den verschiedenen Google-Apps wie Docs, Sheets und Slides wesentlich vereinfachen. Bereits jetzt können Personen mit einem @ in einem Dokument erwähnt werden. Dabei zeigt ein Smart Chip zusätzliche Informationen wie den Standort, die Berufsbezeichnung und Kontaktinformationen der Person an. Ab sofort gibt es in Docs neue Smart Chips für empfohlene Dateien und Meetings. Um diese Smart Chips in einem Dokument einzufügen, muss lediglich ein @ eingegeben werden, um eine Liste mit empfohlenen Personen, Dateien und Meetings anzuzeigen. Im Web oder auf dem Handy können die Mitarbeitenden dann die zugehörigen Meetings und Personen einsehen oder eine Vorschau der verknüpften Dokumente aufrufen, ohne die Tabs oder den Kontext zu wechseln. In den kommenden Monaten sollen die Smart Chips auch in Google Sheets eingeführt werden. Im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz Google I/O hat der Technologiekonzern die Verfügbarkeit der neuen Funktionspalette Smart Canvas für Google Workspace angekündigt. Bis zum Jahresende will Google mehrere Innovationen auf den Markt bringen, die es den Menschen leichter machen sollen, in Verbindung zu bleiben, ihre Zeit und Aufmerksamkeit zu bündeln und ihre Ideen umzusetzen.Neue interaktive Bausteine sollen die Arbeit mit den verschiedenen Google-Apps wie Docs, Sheets und Slides wesentlich vereinfachen. Bereits jetzt können Personen mit einem @ in einem Dokument erwähnt werden. Dabei zeigt ein Smart Chip zusätzliche Informationen wie den Standort, die Berufsbezeichnung und Kontaktinformationen der Person an. Ab sofort gibt es in Docs neue Smart Chips für empfohlene Dateien und Meetings. Um diese Smart Chips in einem Dokument einzufügen, muss lediglich ein @ eingegeben werden, um eine Liste mit empfohlenen Personen, Dateien und Meetings anzuzeigen. Im Web oder auf dem Handy können die Mitarbeitenden dann die zugehörigen Meetings und Personen einsehen oder eine Vorschau der verknüpften Dokumente aufrufen, ohne die Tabs oder den Kontext zu wechseln. In den kommenden Monaten sollen die Smart Chips auch in Google Sheets eingeführt werden.

