Apples Airtags sollen bereits gehackt worden sein

(Quelle: Apple)

10. Mai 2021 - Ein Sicherheitsforscher will es geschafft haben, Apples Airtags zu knacken. Er soll die im NFC-Modul des Trackers hinterlegte URL ändern können.

Schon kurz nach deren Lancierung durch Apple hat ein Sicherheitsforscher via Twitter verkündet , die Airtags gehackt zu haben ( via "Golem.de"). So soll es ihm gelungen sein, die URL zu ändern, die im NFC-Modul des Trackers hinterlegt ist. Er hat sich eigenen Angaben zufolge Zugang zum Microcontroller des Airtags verschafft und diesen mit einer manipulierten Firmware geflasht. Dadurch konnte er die URL ändern, die den Finder eines Airtags auf die Adresse found.apple.com verweist, wo Informationen zum Besitzer des Trackers hinterlegt sind. Potenzielle Angreifer könnten auf dieselbe Weise eine URL in einem Airtag hinterlegen, die auf eine manipulierte Website verlinkt. Dort könnten sie dem Finder des Airtags beispielsweise persönliche Informationen entlocken.Unklar ist, ob Apple Kenntnis des Hacks hat und ob sich das Problem mit einem Update der Firmware der Airtags beheben lässt. (luc)