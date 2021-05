Wegen Schlüsselrolle: Free Software Foundation hält an Richard Stallman fest

(Quelle: Ruben Rodriguez - https://media.libreplanet.org/u/libreplanet/m/richard-stallman-at-libreplanet-2019-2113/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79484097)

3. Mai 2021 - Die erneute Einstellung des umstrittenen FSF-Vorstandsmitglieds Richard Stallman scheint – trotz massiver Kritik von Community und Partnern – gemachte Sache zu sein. Die FSF erklärt sich entsprechend und macht im Vorstand Platz für eine Mitgliedervertretung.

Die Free Software Foundation stellt eine FAQ-Sektion zur Führung der Stiftung auf seiner Homepage bereit, in der konkret auf die Situation um Gründer Richard Stallman eingegangen wird. Dies wohl vor allem, weil jüngst massive Kritik an der Wiederverpflichtung von Stallman laut wurde und Red Hat die FSF aufgrund dessen gar verliess ("Swiss IT Magazine" berichtete hier und hier ). Eine der gelisteten Fragen bezieht sich gar spezifisch auf die Rollen von Stallman neben seinem Vorstandsmandat. Stallman zog 2019 im Rahmen des Epstein-Skandals mit strittigen Aussagen den Ärger vieler Community-Mitglieder auf sich und trat daraufhin zurück Im Absatz zu Stallman heisst es: "Richard Stallman hält häufig Vorträge über Free Software. Dabei verkauft er Waren aus dem FSF-Shop, rekrutiert Freiwillige für die FSF und GNU und sammelt Spenden für die FSF. Er ist der Hauptautor und Herausgeber von zwei Büchern, die von der FSF verkauft werden." Die FSF hält damit eindeutig an Stallman fest und steht mit diesem wohl Absatz auch zu einer gewissen Abhängigkeit, die man zu Stallman hat sowie dessen Schlüsselrolle in der Stiftung. Denn trotz zahlreichen Protesten aus der Community und verbundenen Unternehmen scheint die Wiedereinsetzung von Stallman gemachte Sache zu sein.Wohl auch um die Community in Zukunft mehr einzubinden und die Kommunikation zu verbessern gib es neu einen Union Staff Seat im FSF-Vorstand, der die Meinungen und Interessen der Mitglieder vertreten soll. (win)