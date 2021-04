Tech-Jobplattform Honeypot startet in Zürich

(Quelle: SITM)

28. April 2021 - Die auf Tech-Jobs mit Schwerpunkt Entwickler ausgelegte Reverse-Recruiting-Plattform Honeypot vermittelt ab sofort auch ICT-Stellen in der Schweiz mit Fokus auf Zürich.

Die 2015 gegründete Berliner Jobplattform Honeypot richtet sich an Entwickler und andere ICT-Fachkräfte und arbeitet mit einem interessanten Reverse-Recruiting-Modell: Auf Honeypot bewerben sich Arbeitgeber bei den IT-Spezialisten. Bisher war Honeypot in Deutschland, Österreich und den Niederlanden aktiv, nun kommt die Schweiz als neuer Job-Markt hinzu. Bereits hätten hunderte Tech-Fachkräfte Zürich als Wunsch-Standort ausgewählt, und auch erste Unternehmen aus der Gegend hätten sich als Mitglied eingetragen, teilt Honeypot mit. Als eines der ersten Schweizer Unternehmen, die auf Honeypot setzen, nennt die Mitteilung Ifolor.Honeypot-CEO Philipp Goos zur neuen Standort-Option: "Die Nachfrage nach IT-Talenten in der DACH-Region boomt weiterhin. Wir bekommen vermehrt Anfragen aus Zürich, sowohl von Developern als auch von Unternehmen. Daher war es für uns der nächste logische Schritt, unsere Plattform auch für die Schweiz zu öffnen. Wir freuen uns, dass wir nun auch in Zürich motivierten Developern und innovativen Arbeitgebern eine Plattform bieten können, auf der sie zueinander finden."Honeypot ist ein Tochterunternehmen von New Work (vormals Xing). Für IT-Fachkräfte ist die Plattform kostenlos nutzbar. Für Unternehmen stehen verschiedene Mitgliedschaftsmodelle zur Wahl, von einer Anstellung über die Plattform pro Jahr bis zu unbegrenzten Anstellungen. (ubi)