Microsoft startet öffentliche Vorschau von Viva Learning

(Quelle: Microsoft)

27. April 2021 - Abonnenten von Microsoft Teams erhalten ab sofort Zugang zu einer öffentlichen Vorschau von Microsoft Viva Learning. Dabei handelt es sich um eine von vier Anwendungen in Microsoft Viva, der neuen Employee Experience Platform von Microsoft.

Anfang des Jahres kündigte Microsoft Viva Learning als Teil seiner neuen Employee-Experience-Plattform Viva an. Viva Learning soll ein zentraler Hub für das Lernen sein, in dem Mitarbeiter Inhaltsbibliotheken des Unternehmens entdecken, teilen und von ihnen lernen können – dazu gehören Linkedin Learning, Microsoft Learn sowie Inhalte von Drittanbietern wie Skillsoft, Coursera, Pluralsight und edX sowie eigene Inhalte des Unternehmens. Viva Learning bietet ausserdem die Möglichkeit zur Integration mit Lernmanagementsystemen, darunter Cornerstone Ondemand, Saba und SAP Successfactors.Nun hat Microsoft eine öffentliche Vorschau von Viva Learning angekündigt. Viva Learning ist für alle Organisationen mit Abonnement-Zugang zu Microsoft Teams verfügbar, mit Ausnahme von Kunden aus dem Bildungswesen oder von Behörden. IT-Administratoren, die an der Einführung von Viva Learning interessiert sind, finden weitere Informationen an dieser Stelle . (swe)