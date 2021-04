Ausfall bei iCloud Mail

(Quelle: Apple)

26. April 2021 - Apples E-Mail-Dienst iCloud Mail ist derzeit von einem Ausfall betroffen. Seit dem Nachmittag (26. April) können einige Nutzer ihre Mailbox nicht erreichen.

Derzeit können Nutzer von Apples iCloud Mail unter Umständen ihre Mailbox nicht aufrufen und auf ihre E-Mails zugreifen. Der Ausfall begann am Nachmittag des 26. April und dauert noch an. Wie Apple auf seiner Status-Seite erklärt, betreffe der Ausfall nur einzelne User. Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Behebung des Problems. Noch ist aber unklar, wie lange die Probleme noch andauern werden.Bereits am 24. April gab es einen Ausfall bei iCloud Keychain, der aber mittlerweile behoben wurde. Weitere Dienste von Apple scheinen nicht vom Ausfall betroffen zu sein. (luc)