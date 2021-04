Google präsentiert die Features von Chrome 91

(Quelle: Pixabay)

26. April 2021 - Die nächste Version des Chrome-Browsers wird unter anderem die Möglichkeit bieten, Dokumente mittels Copy&Paste an eine E-Mail anzuhängen. Version 91 von Chrome steht ab sofort als Beta-Version zur Verfügung.

Der Browser Chrome ist seit dem 22. April in der Beta-Phase für die kommende Version 91. In seinem Chromium-Blog hat Google nun einige der Features präsentiert, die in der neuen Chrome-Version erscheinen werden ( via "Xda Developers").So wird Chrome 91 unter anderem Desktop-Apps einen schreibgeschützten Zugriff auf die Zwischenablage geben. Mit dieser Funktion lassen sich beispielsweise Dokumente mit den Tastenkombinationen Ctrl+C und Ctrl+V an eine E-Mail anhängen, anstatt diese per Drag-and-Drop in eine neue E-Mail zu ziehen. Für die Android-Version von Chrome hat Google die Formularsteuerelemente überarbeitet. Diese sollen nun eine bessere Barrierefreiheit sowie Touch-Unterstützung und besseren Support für den Dark Mode bieten. (luc)